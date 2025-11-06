Bancolombia anunció el regreso de la recordada tarjeta débito Conavi, como parte de la celebración de sus 150 años de historia. La entidad financiera lanzará una edición limitada de 300.000 tarjetas, que estarán disponibles a partir del 1 de diciembre.

El diseño rinde homenaje a la famosa abejita Conavi, símbolo que durante décadas representó el optimismo y la sencillez de la desaparecida Corporación Nacional de Ahorro y Vivienda (Conavi). Esta iniciativa busca conectar con los clientes que crecieron viendo ese personaje, pero también atraer a nuevas generaciones que valoran los símbolos clásicos del país.

La edición especial incluirá tanto una versión física como una digital para usuarios de Apple Pay y Google Pay.

Así se podrá solicitar la tarjeta Conavi

Quienes deseen obtener la tarjeta física deberán acercarse personalmente a una de las 535 sucursales de Bancolombia a nivel nacional. La entrega comenzará el 1 de diciembre y no se harán pedidos por canales digitales.

Para solicitarla, es necesario tener una cuenta activa en Bancolombia y presentar el documento de identidad. El trámite no tendrá costo adicional, siempre y cuando no implique un cambio de plan ni de plástico.

Por su parte, los usuarios que ya tengan tarjetas asociadas a Apple Pay o Google Pay verán activada automáticamente la versión digital desde el 5 de noviembre, sin necesidad de hacer ningún trámite.

Mismo funcionamiento, diseño con historia

La tarjeta Conavi conserva todas las funcionalidades tradicionales de una débito Bancolombia, permite hacer compras, retiros, pagos y transferencias sin costo. La diferencia radica en su diseño conmemorativo, inspirado en la recordada abejita que marcó una época en la historia financiera del país.

Aunque se trata de un lanzamiento temporal, Bancolombia aclaró que no significa el regreso oficial de Conavi, sino un tributo al legado de una entidad que dejó huella en la memoria de todos los colombianos.

Un ícono que marcó generaciones

Fundada en 1974 en Medellín, Conavi se convirtió en una de las corporaciones de ahorro más queridas de Colombia. Su emblemática abejita y su lema ‘requetefácil’ representaron la cercanía y el esfuerzo de miles de familias que soñaban con tener casa propia.

Con esta edición especial, Bancolombia busca revivir esa conexión emocional y celebrar un siglo y medio de historia con una imagen que, para muchos, sigue siendo sinónimo de confianza y progreso.