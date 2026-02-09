El registrador Hernán Penagos presentó este lunes el diseño definitivo de la tarjeta electoral de las consultas de los partidos que se llevarán a cabo el próximo 8 de marzo.

Explicó el funcionario que el nuevo diseño cuenta con los nombres de cada consulta en letra color cojo y están separadas por bloques en líneas de color negro: “Se trata de un diseño muy intuitivo, que no da lugar a error al momento de la toma de la decisión por parte de los votantes”.

Penagos reiteró que habrá una sola tarjeta electoral para las consultas de la presidencia de la República, como una medida clave para garantizar el secreto del voto.

Además, recordó que el jurado de votación deberá informar al votante que existe una tarjeta electoral de las consultas de las agrupaciones políticas y el ciudadano deberá decidir si quiere ejercer ese derecho a votar o no: “La tarjeta electoral de las consultas no será entregada por los jurados de votación. El jurado deberá informar de la existencia de ella y el ciudadano decide si votarla o no”.

Y confirmó que otras misiones de observación electoral internacional confirmaron su acompañamiento a las elecciones legislativas y presidenciales de 2026, entre ellas, la Misión de Observación Electoral de la OEA (MOE/OEA), la Asociación Mundial de Organismos Electorales (A-WEB), la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore) y el Centro Carter.

El registrador nacional, Hernán Penagos, presentó el modelo definitivo de la tarjeta electoral para las consultas del próximo 8 de marzo.



El nuevo diseño incluye los nombres de cada consulta en color rojo, separados por un recuadro de color negro. “Es muy intuitiva y no da lugar… pic.twitter.com/40wbUDnhng — Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) February 9, 2026

Tras el sorteo realizado el pasado viernes, la posición de las consultas y los precandidatos quedó establecida de la siguiente manera:

En la posición 1, la Consulta de las Soluciones: salud, seguridad y educación, con los candidatos Claudia López y Leonardo Huerta.

En la posición 2, La Gran Consulta por Colombia, están Mauricio Cárdenas, David Luna, Vicky Dávila, Juan Manuel Galán, Paloma Valencia, Juan Carlos Pinzón, Aníbal Gaviria, Enrique Peñalosa y Juan Daniel Oviedo.

Y en la posición 3, Frente por la Vida, con Héctor Elías Pineda, Edison Lucio Torres, Roy Barreras, Martha Viviana Bernal y Daniel Quintero.