Con el objetivo de impulsar la inclusión digital y financiera del país, Google, en alianza con Incomm, anunció el lanzamiento oficial de las tarjetas prepago y los códigos de regalo en Colombia.

Las tarjetas y códigos de regalo de Google Play estarán disponibles en formato físico y digital en las cadenas minoristas más populares del país y el saldo adquirido podrá utilizarse para comprar una amplia gama de contenido dentro de la plataforma que incluye: aplicaciones, juegos, libros y suscripciones.

Están disponibles en puntos de venta físicos como Éxito y Carulla, y a través de canales digitales que incluyen Panamericana.com.co y Dprimero.com, neobancos como Daviplata y billeteras digitales como MOVii. Próximamente se sumarán otras populares cadenas del país.

“En Google Play trabajamos para garantizar que el acceso a la tecnología sea inclusivo. Antes no existía una solución agregada en retail que lograra llegar a los usuarios que pagan con efectivo; este lanzamiento atiende esa necesidad, fomentando una mayor inclusión financiera,” afirmó Mariajosé Vargas Higuera, representante de Google Play para Colombia. Frente a lo cual complementó Higuera, “con esta nueva opción, reafirmamos nuestro compromiso, ofreciendo un mecanismo práctico y seguro para que más colombianos disfruten de los beneficios del ecosistema digital”.

De la tienda a la App

El trabajo entre Google y el integrador de medios de pago Incomm permite a los usuarios ampliar el acceso al catálogo digital de Google Play y continuar su senda hacía una inclusión digital cada vez más ajustada a las necesidades.

Ambas innovaciones hacen parte de la gestión financiera y de las prácticas de consumo de los colombianos. Al utilizar tarjetas o códigos de regalo, los usuarios pueden convertir el efectivo en un saldo digital de forma segura. Favoreciendo una experiencia de compra transparente y adaptable para múltiples contextos: capaz de utilizarse como obsequio o regalo para acceder a miles de productos de entretenimiento y educación disponibles en Google Play.

“Nuestra red de distribución, presente en miles de puntos de venta en el país, permitirá acercar este producto a un amplio número de consumidores que buscan alternativas seguras para acceder a servicios digitales,” señaló Hernando Rubio Dacosta, miembro de la junta Incomm Colombia.

Cómo utilizar las tarjetas prepago o códigos de regalo

El proceso para canjear y usar tanto las tarjetas como los códigos es sumamente sencillo: el usuario adquiere el código, lo registra en su cuenta de Google Play desde un dispositivo Android y utiliza el saldo. El saldo no cuenta con tarifas ni fechas de vencimiento, y tampoco es canjeable por efectivo.

Es importante recalcar que este código sólo debe utilizarse en Google Play y nunca compartirse con terceros.