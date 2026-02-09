La representante Jennifer Pedraza, del Partido Dignidad, saludó este lunes el anuncio de la imputación de cargos contra la ex aspirante a viceministra de la Juventud, Juliana Guerrero, por presuntas anomalías en sus títulos académicos para acceder al alto cargo.

Lea más: Fiscalía imputará cargos contra Juliana Guerrero por irregularidades en su título obtenido en la Fundación San José

La congresista independiente advirtió desde agosto de 2025 supuestas irregularidades en la hoja de vida de Guerrero, quien aspiraba al alto cargo adscrito al Ministerio de la Igualdad y la Equidad, revelando que la joven se habría al parecer graduado sin cumplir con los requisitos establecidos por la ley.

También denunció desde noviembre del 2025 la existencia de un presunto cartel de títulos en la institución, lo cual demostró al denunciar irregularidades en más de 779 títulos de funcionarios públicos expedidos por la San José.

“Gracias al proceso penal que inicié en contra de Juliana Guerrero y en contra de los representantes legales de la Fundación Universitaria San José, hoy la Fiscalía anuncia detención e imputación de cargos contra por falsedad en documento público y fraude procesal contra Juliana Guerrero, algo muy importante en un país que está acostumbrado a la impunidad de los poderosos”, señaló.

Ver más: Gustavo Bolívar revela supuesta reunión entre Roy Barreras, Daniel Quintero y la presidenta de la Colombia Humana

Aunque cuestionó: “¿Por qué no se vincula en esta imputación a Francisco Pareja y a varios de los representantes legales de la Fundación Universitaria San José? Nosotros denunciamos desde noviembre del 2025 el cartel de títulos, es decir que no estamos hablando de una manzana podrida sino de una práctica sistemática de títulos irregulares”.

Y le preguntó al presidente Gustavo Petro si, aún después de todo lo revelado, planea mantener a Guerrero como su representante ante el consejo superior de la Universidad Popular del Cesar.