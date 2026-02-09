La ex aspirante a viceministra de la Juventud, Juliana Guerrero, será imputada por la Fiscalía por aparentes anomalías en los trámites de sus títulos académicos, requisito para su alto cargo en el Gobierno, en la Fundación San José.

También será imputado Luis Carlos Gutiérrez, secretario general de la Fundación San José.

Los delitos a imputar son fraude procesal y falsedad ideológica en documento público.

Según la fiscal delegada para la función territorial, Daisy Jaramillo, los supuestos títulos de Guerrero de contadora pública y tecnóloga en gestión contable, habrían presuntamente sido expedidos sin el cumplimiento de los requisitos académicos exigidos por la ley.

No obstante, estos documentos fueron registrados en el sistema oficial de empleo público en agosto de 2025.

“No asistió a sus clases y tampoco presentó las pruebas Saber. (…) Nosotros tenemos, pues lo que tiene que ver con la no expedición de la expedición del título, sin el lleno de registros en la universidad, a donde se hizo una inspección judicial para obtener los documentos que acreditaran que efectivamente la persona, Juliana Guerrero, no reunía requisitos”, dijo la delegada del ente acusador.

A pesar de esto, los diplomas fueron expedidos con fecha del 1 de julio de 2025. Y por ello el secretario general de la institución es señalado como el funcionario supuestamente responsable de la expedición de los títulos por delegación del Ministerio de Educación.

El organismo de investigación penal anunció que solicitará medida de aseguramiento domiciliaria contra ambos imputados mientras avanza el proceso.