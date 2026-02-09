Una investigación de la Universidad Nacional alertó que en 2025 se registraron más de 8.000 muertes por siniestros viales en Colombia, por lo que este asunto sigue constituyendo una de las principales causas de mortalidad en el país.

Esto numero significa un incremento del 5% frente a 2024, y en este panorama motociclistas y peatones son los más afectados.

Durante un encuentro entre expertos de la Universidad Nacional, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, ANSV y la Secretaría de Movilidad Contemporánea de la Gobernación de Cundinamarca, el profesor Andrés Felipe Mora, rector encargado de la Nacional, advirtió que el país lleva cuatro años consecutivos con más de 8.000 víctimas anuales por esta causa, mientras la meta establecida por la Organización de las Naciones Unidas es disminuir esta cifra en más de 3.000 casos para 2030.

A su vez, Darío Rincón Jaramillo, de la ANSV, señaló que “nos dedicamos a contar fallecidos o lesionados, pero hay una desconexión con la movilidad y su lado humano, el por qué las personas utilizan los modos y medios de transporte que usan, en qué regiones están y por qué, cuál es la razón por la cual hoy, de los 1.103 municipios colombianos solo 172 tienen control operativo en vía, o dónde está la política de hacienda pública donde se puedan destinar recursos a esos otros municipios para que evolucionen y asuman las funciones de autoridad que están desconectadas”.