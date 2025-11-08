Las autoridades adelantan nuevas medidas en torno a la investigación del caso de Jaime Esteban Moreno, el estudiante de la Universidad de Los Andes que murió tras una fuerte golpiza, propinada por dos hombres a las afueras de una discoteca en el sector de sector de Barrios Unidos, la madrugada del 31 de octubre.

Justamente, se conoció que durante la madrugada del sábado 8 de noviembre fue cerrado de manera temporal la discoteca Before Club, donde se encontraba Jaime Esteban minutos antes del ataque.

Al parecer, el cierre se dio durante un operativo de inspección, vigilancia y control, adelantado por el Cuerpo de Bomberos, la Policía Metropolitana de Bogotá y las secretarías de Salud y Gobierno.

En medio de la diligencia, las autoridades habrían reportado varias irregularidades sanitarias que impedían que continuara con su funcionamiento. Por ello, las autoridades decidieron suspender la actividad comercial del establecimiento por tres días.

Por su parte, de conoció que el reconocido bar había sido inspeccionado en otras tres oportunidades durante el 2024. Según información revelada por ‘El Tiempo’, los operativos se realizaron en los días 28 de junio, 13 de septiembre y 22 de noviembre.

En esta última visita, las autoridades le impusieron al establecimiento un comparendo por” no cumplir los requisitos de la actividad económica señalada en el Artículo 92 numeral 16”. En ese momento, fueron inhabilitados por 7 días.

Para el 2025 también fueron inspeccionados para los días 7 y 26 de julio, así como el 22 y el 31 de agosto.