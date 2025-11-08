Las autoridades continúan tras la pista del segundo joven implicado en el brutal asesinato de Jaime Esteban Moreno, el estudiante de Los Andes que fue golpeado por varios sujetos a la salida de una discoteca en Bogotá, el pasado 31 de octubre.

Este viernes se adelantó la audiencia de medida de aseguramiento contra Juan Carlos Suárez Ortiz, el primer capturado por el crimen del universitario de 20 años, ocurrido en el sector de Barrios Unidos, luego de disfrutar de una fiesta de Halloween.

Tras el homicidio, unidades investigativas de la Policía siguen rastreando Ricardo González, un joven de 22 años de origen cartagenero que trabajaba en un puesto de venta de comida rápida en San Victorino, y que quedó captado en video al momento en que se perpetraba el ataque.

Ahora se conocieron imágenes de las acciones realizadas por González tras participar en la violenta riña.

En las imágenes compartidas por ‘City TV’, se observa a González, solo cinco horas después del crimen, en su lugar de trabajo. Al parecer, el joven estaba haciendo como si nada hubiese pasado.

Las cámaras ubicadas en la calle 12 con carrera 10 evidenciaron a González vestido de camiseta esqueleto roja con el número 23, una maleta negra en su espalda y una máscara blanca con negro sobre su cabeza.

Otras cámaras lo mostraron al momento de abrir el puesto de perros calientes, donde trabajaba, en compañía de otra persona. El joven siguió su rutina diaria realizó limpieza, se le vio usando su celular y hablan con otras personas.

Asimismo, el joven volvió a su puesto de trabajo en San Victorino el sábado 1 de noviembre.

“Él vino y dijo que la había embarrado porque dijo que había tenido una riña en una taberna y el chino estaba en cuidados intensivos”, contó uno de los comerciantes en diálogo con RCN.

El último registró en video de González que ha sido revelado fue sobre el medio del sábado, tras recibir su pago por la jordana de trabajo. Allí se le vio como corría en el interior de un centro comercial.