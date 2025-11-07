César Augusto Londoño, el abogado de Juan Carlos Suárez, señalado homicida del joven Jaime Esteban Moreno, aseguró este viernes en medio de la audiencia de imputación de cargos contra su cliente, que este no fue quien dio los golpes letales a la víctima, sino el otro agresor, hoy prófugo.

La defensa de Suárez pidió que su cliente no sea enviado a la cárcel, argumentando además que no hubo un acuerdo previo para asesinar al estudiante de la Universidad de los Andes como lo planteó la Fiscalía General.

Indicó que el ente acusador tenía que haber hecho una distinción y dejar claro cuántos golpes recibió la víctima, la contundencia y zonas de impacto de los mismos, así cómo investigar cuál agresor fue el que le propinó cada uno de ellos.

“Pero entonces la pregunta es, ¿realmente está acreditado en el dictamen médico legal que concluye que el deceso se produjo como consecuencia de la golpiza?. Esto es importante, su señoría, porque lo que hizo la Fiscalía en su inferencia razonable fue equiparar el impacto de los golpes por igual y la provocación del deceso”, añadió el abogado Londoño.

La defensa solicitó detención domiciliaria para el presunto asesino, mientras que la Fiscalía y familiares del joven de 20 años exigen cárcel.

Y precisamente este viernes el juez 37 de Control de Garantías de Bogotá iba a definir si Juan Carlos Suárez sería enviado a la cárcel, tras ser imputado el pasado jueves por el delito de homicidio agravado, sin embargo, este tuvo un accidente al resbalarse en el Juzgado, y la audiencia fue aplazada para el miércoles 12 de noviembre.