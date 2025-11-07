Este viernes por la mañana se dio inicio a la audiencia de imposición de medida de aseguramiento en contra de Juan Carlos Suárez Ortiz, el señalado homicida del joven Jaime Esteban Moreno, para definir si enfrentará su proceso judicial tras las rejas o en libertad.

Sin embargo, en la tarde de este 7 de noviembre se definió que dicha audiencia queda aplazada para el próximo miércoles 12 de noviembre, a las 9:00 a. m., debido a que el juez 37 de Control de Garantías de Bogotá, quien es el encargado del caso, tuvo un accidente.

Cabe recordar que esta era la tercer audiencia del caso, ya que en la anterior jornada se hizo la imputación del cargo de homicidio agravado, y la Fiscalía intervino solicitando que se recluyera al presunto responsable mientras avanzan las investigaciones.

Por su parte, Suárez Ortiz no se allanó a los cargos que se le imputaron, pese a que la fiscal del caso detalló la fatal secuencia que ocurrió luego de que víctima y presuntos victimarios salieron de una discoteca en Bogotá.

No obstante, a las 2:00 p. m. de este miércoles se reanudaría la audiencia en la que el juez antes mencionado definiría si Suárez Ortiz debería o no estar desde ya tras las rejas, por el crimen del estudiante de la Universidad de los Andes, ocurrido en plena celebración de Halloween.

Pero una funcionaria de los juzgados informó que el jue, quien tiene una discapacidad física, sufrió una caída tras tropezarse cuando se encontraba en la sala de jueces esta mañana.

​“Va en una ambulancia a la Fundación Santa Fe, en donde le van a prestar los primeros auxilios o las medidas correspondientes”, añadieron desde el Juzgado, enfatizando que fue un golpe “bastante duro”.

Hasta el momento se desconoce el estado de salud del juez.