Los seguidores del Desafío Siglo XXI quedaron impresionados el pasado jueves 7 de noviembre con la repentina expulsión de la barranquillera Katiuska Bula, excapitana del equipo Omega.

En la transmisión, Andrea Serna inició una videollamada con todos los participantes que estaban en un momento de receso con sus familias, y les informó de la lamentable noticia.

“Personas de su entorno más cercano, accedieron a información reservada y la divulgaron a cambio de dinero. Esa acción traicionó la confianza que construimos juntos y afectó el esfuerzo de todos los que hacemos posible esta aventura. Por esta razón, esta participante debe abandonar inmediatamente esta competencia”, añadió.

En ese momento todos los participantes quedaron impactados, pues Katiuska, sin duda, era una de las favoritas del programa. “Katiuska, me duele en el alma tener que decir esto, pero tu historia en este Desafío ha terminado”, dijo Serna.

Las redes sociales estallaron en ese momento con la noticia de la expulsión de Katiuska y empezaron a recordar todos los participantes a lo largo del Desafío que también han salido por una falta.

Aunque en el capítulo 88 no se escuchó decir ni una sola palabra a la exparticipante, este viernes 7 de noviembre, dio los detalles de su expulsión en el programa ‘Día a Día’ de Caracol Televisión.

Esto dijo Katiuska sobre su expulsión

“En resumen lo que pasó fue que alguien cercano a mí, prácticamente familia, me utilizó, me preguntó muchas cosas y utilizó esa información para su beneficio sin mi consentimiento. ¿Por qué digo que es mi responsabilidad? Porque pues yo no debí confiar, ni compartir nada. No fui ingenua, simplemente fui confiada, por eso digo que no es mi culpa, pero sí es mi responsabilidad porque es mi nombre y sea lo que sea la primera boca de quien salió fue de mí”, dijo.

En ese momento, el presentador Iván Lalinde señaló que muchas veces también le pasa que en su casa quieren sacarle información sobre proyectos, pero es importante no decir nada.

“Te veíamos en la final, te veíamos como una de las grandes participantes, fuiste muchas veces la protagonista aquí en este sofá de discusiones, de burlas, de rabias, de absolutamente todo”, le comentó Carlos Calero.

Katiuska finalizó diciendo que se siente muy mal por lo que pasó y se arrepentía por los hechos. Igualmente, recibió mensajes de apoyo de sus seguidores que le comentaban que debía tomar enseñanza de la situación y seguir adelante.

¿Quién fue el familiar que traicionó a Katiuska del Desafío Siglo XXI?

Luego de la expulsión de Katiuska, en las diferentes redes sociales, los cibernautas empezaron a especular de qué familiar había sido el que la traicionó y comentó la información confidencial del programa.

Todo el rumor se extendió después que Andrea Serna sostuviera que: “Personas de su entorno más cercano accedieron a información reservada y la divulgaron a cambio de dinero”.

Iniciaron señalando a sus familiares cercanos y uno de ellos fue Jesús, la pareja de Katiuska.

Pero, es importante aclarar que ni la producción del Desafío, ni Katiuska ha divulgado esta información, y queda en meras teorías.