En la mañana de este viernes 7 de noviembre, un hombre resultó herido en un ataque sicarial ocurrido en el complejo habitacional Ciudad Mallorquín, en el municipio de Puerto Colombia.

Leer también: CTI de la Fiscalía capturó en Soledad a hombre señalado de empujar a su pareja desde cuarto piso de edificio

El hecho se registró hacia las 8:45 a.m. en la carrera 22 No. 1E-116, cuando la víctima se encontraba en la parte externa del conjunto residencial Speranza.

De acuerdo con el reporte policial, dos sujetos vestidos con camisa blanca y suéter negro, que se movilizaban en una motocicleta marca Pulsar, se acercaron al hombre y le dispararon sin mediar palabra, para luego huir con rumbo desconocido.

La persona herida fue identificada como Andrés Felipe Navarro Santana, de 30 años, quien fue trasladado a la Clínica Portoazul Auna, donde es atendido en urgencia.

Importante: Policía revela nuevos detalles del crimen de vendedor informal ultimado en su ‘cambuche’ en Baranoa

Las autoridades manejan la hipótesis de un ataque sicarial. Entretanto, investigadores de la Sijín y la Sipol adelantan las investigaciones para esclarecer los móviles y dar con los responsables.