En seguimiento a un caso de violencia de género que sucedió hace dos meses en el municipio de Soledad, el CTI de la Seccional Atlántico de Fiscalía habría capturado en las últimas horas en esta misma población a Edison García Serrano, el sujeto señalado de lanzar desde el cuarto piso de una torre de un conjunto residencial a su pareja Johanna Alexandra Baca Echeverría.

Le puede interesar: Policía revela nuevos detalles del crimen de vendedor informal ultimado en su ‘cambuche’ en Baranoa

Este medio conoció que la diligencia se llevó a cabo en cumplimiento a una orden de captura emanada por un juzgado local, tras la solicitud de un fiscal especializado.

Cabe recordar que en la madrugada del pasado miércoles 10 de septiembre, desde el conjunto residencial Puerto Armónica, en Soledad, alertaron sobre la caída de una mujer desde el cuarto piso de una de las torres de la unidad residencial.

Vea aquí: Amenazan a docentes en Soledad y Alcaldía activa plan de seguridad

Se trató de Johanna Baca, de 38 años de edad, quien presuntamente había sostenido una confrontación con su pareja Edison García Serrano y, según vecinos, ella pidió auxilio en medio de la agonía.

Un reporte policial señaló que pasadas las 3:00 de la madrugada se alertó sobre el incidente en la torre 13 del complejo habitacional, luego de que se escucharan gritos y un posible llamado de auxilio de Baca Echeverría.

Lea también: Hallan sin vida a vendedor informal dentro de un ‘cambuche’ en Baranoa: tenía cinco impactos de bala

Vecinos informaron a las autoridades que, en medio de la confusión y por la hora, solo notaron cuando la mujer se encontraba tendida en el piso de la primera planta del edificio, ensangrentada y agonizante.

En su momento, la Policía Metropolitana de Barranquilla informó por medio de un reporte que el hecho ocurrió en el marco de un caso de violencia intrafamiliar y que la caída de la mujer, presuntamente, había sido producto de un accidente.

Le sugerimos: Detalles de la víctima del homicidio en 20 de Julio: era barbero y había regresado a Barranquilla hace 20 días

Sin embargo, los allegados de la mujer aseguraron a EL HERALDO que ella no intentó suicidarse, tal y como trataron de sugerir las autoridades, sino que fue víctima de un intento de feminicidio por parte de su pareja García Serrano.

Frente a lo ocurrido ese día, la madre de Johanna manifestó que “ella estaba peleando con su pareja y en la discusión, él la empuja y ella cae”. En la discusión que ellos tenían, él la empuja y cae. Ella (Johanna) me dice eso, que ella no se tiró. Ella me dice: mami, no me tiré y me relata los hechos”, repitió la progenitora.

En otras noticias: Traslado de Castor y Digno Palomino: “No podemos traerlos y ubicarlos en La Modelo o El Bosque sin analizar los riesgos”

En ese sentido, Echeverría confirmó días después del incidente que Edison García Serrano había sido denunciado ante la Fiscalía.