La comunidad del barrio 20 de Julio permanece consternada por el asesinato a bala de Álvaro Alexander Ariza Andrade, durante la noche de este miércoles 5 de noviembre.

Las autoridades reportaron que el hombre de 38 años recibió al menos siete impactos de bala por parte de un sicario que lo abordó cuando se encontraba cerca a su vivienda en la carrera 5 Sur con calle 99C.

Según los vecinos del sector, la víctima acostumbraba a fumarse un cigarrillo antes de dormir, por lo que salió de su vivienda a eso de las 11:50 p. m.

Lo que no sabía Ariza Andrade es que un sujeto lo estaba vigilando, ya que se encontraba cerca del lugar. El desconocido se acercó a pie lentamente y, sin mediar palabra, esgrimió una pistola y le disparó siete veces a quemarropa, provocándole la muerte en el acto.

Allegados del hombre manifestaron que ‘Alvarito’ –como era llamado por sus familiares y amigos– se desempeñaba como barbero y había regresado a la capital del Atlántico tan solo hace 20 días, puesto que ya tenía un tiempo viviendo en el corregimiento de Minca, Magdalena.

Tenía cinco anotaciones judiciales

De acuerdo con un informe suministrado por la Policía sobre el caso, al hoy occiso le figuraban cinco anotaciones judiciales por varios delitos: tres por lesiones personales, una por uso de documento falso y otra por violencia intrafamiliar.

Una de las hipótesis que barajan los investigadores de la SIJÍN sería que, al parecer, el homicidio se habría ejecutado por unos problemas personales que Ariza había dejado pendiente en la ciudad.