Como Nadimes Katiusca Castrillos Maya, de 40 años de edad, fue identificada la mujer que perdió la vida en un accidente doméstico registrado en la calle 3 con carrera 16, en el barrio 20 de Julio, en el norte de Santa Marta.

Le puede interesar: En Mamonal, Cartagena, será construida una nueva estación de bomberos

El Hoy Diario del Magdalena recoge la versión que, de acuerdo con la información suministrada por sus familiares, la víctima, quien recientemente se había mudado, regresó a su antigua vivienda con el propósito de retirar varios enseres de su propiedad. Entre ellos se encontraba un tanque de almacenamiento de agua que pretendía trasladar a su nuevo domicilio.

Para desmontarlo, contó con la ayuda de un joven, al parecer vecino del sector. Sin embargo, cuando realizaban la maniobra, la estructura del techo que sostenía el tanque, presuntamente en mal estado, cedió de manera repentina.

Vea aquí: Una retaliación sería el móvil de un nuevo asesinato en Riohacha

El colapso provocó que la mujer cayera al vacío, sufriendo lesiones de gravedad, entre ellas un trauma craneoencefálico severo. En el mismo incidente, el joven resultó herido tras la caída, presentando una fractura en una de sus piernas.

Ante la emergencia, familiares trasladaron de inmediato a Castrillos Maya hasta la sala de urgencias del Hospital Julio Méndez Barreneche, donde pese a los esfuerzos del personal médico por estabilizarla, falleció debido a la gravedad de las heridas.