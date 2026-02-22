La nueva Estación de Bomberos Zona Franca de Mamonal, en Cartagena, será una realidad gracias a la financiación que el Ministerio del Interior le concedió.

El proyecto, considerado estratégico para la seguridad de la zona industrial y de toda Cartagena, y cuyo valor supera los 82 mil millones de pesos, recibió la aprobación financiera por parte del ministro del Interior, Armando Benedetti. Así lo dio a conocer el alcalde Dumek Turbay ante la Junta Directiva de la ANDI Bolívar.

“El ministro ha dado el sí para acompañar la financiación de esta estación a través de la Dirección Nacional de Bomberos, la cual es la autoridad técnica encargada de gestionar recursos para todos los cuerpos de Bomberos del país. El ministro Benedetti ha planteado venir a Cartagena, sentarse con la zona industrial y resolver este tema de manera definitiva. Es una decisión tomada”, le expresó Turbay a los empresarios del sector industrial, portuario, hotelero y académico.

La Administración Distrital confía en que en menos de tres meses se tenga una noticia positiva y definitiva sobre su viabilidad financiera.

Cortesía Alcaldía de Cartagena

La nueva estación estará ubicada sobre la Variante Mamonal–Gambote (A90), en la Zona Franca La Candelaria, específicamente en el lote N-1. El terreno, de forma irregular, cuenta con un área total de 26.000 metros cuadrados y permitirá una cobertura directa a la zona industrial más importante de la ciudad.

Jhony Pérez, director del Cuerpo de Bomberos de Cartagena, sostuvo que “la construcción de la estación de bomberos en la zona industrial de Mamonal es una necesidad y un avance crucial para mejorar la seguridad y la capacidad de respuesta ante emergencias industriales; y así garantizar que en la Zona Industrial de Mamonal exista una protección eficaz para los trabajadores de las empresas, las instalaciones, el ambiente y la comunidad.

La edificación principal la emplazarán cerca al acceso del lote, en un área aproximada de 600 metros cuadrados, garantizando un óptimo funcionamiento operativo y una conexión eficiente con el área administrativa. El complejo contará con amplias zonas verdes, numerosos parqueaderos, cancha múltiple, centro de formación y espacios de recreación.

Y más que una estación operativa, el proyecto contempla un moderno centro de entrenamiento especializado, con escenarios diseñados para fortalecer la capacidad técnica y operativa del Cuerpo de Bomberos.

También incluirá zonas de almacenamiento y simulación, zona caliente, zona tibia, zona fría, área de descontaminación, baños y zona de control, organizadas bajo estándares técnicos para emergencias de alto riesgo.

Para el alcalde Dumek Turbay, esta estación no es solo una infraestructura más, sino una garantía de seguridad para la competitividad de Cartagena.

“Mamonal es el corazón industrial de la ciudad. No podemos hablar de crecimiento económico sin fortalecer nuestra capacidad de respuesta ante emergencias. Esta estación es una inversión en seguridad, confianza y desarrollo”, afirmó.