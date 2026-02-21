Al tiempo que la empresa Afinia reporta el restablecimiento del servicio de energía en el barrio La Vid y la vereda El Vidrial, en Montería, en los barrios El Dorado, El Poblado y Vallejo siguen a oscuras.

En estos tres sectores no ha sido posible aún la energización total porque hay represamiento de aguas que generan inundaciones. Los operarios de la compañía que suministra la energía aluden que están a la espera de las acciones de drenaje en esas zonas para proceder a restablecer el servicio de energía y así evitar riesgos.

Sin embargo, hay un 70% del barrio El Dorado que ya cuenta con el servicio de energía, y en Vallejo lo está el 75%, pero en El Poblado y Canaán aún es muy alto el nivel de las aguas.

Cortesía Afinia

Las maniobras e inspecciones técnicas permanentes por parte del equipo operativo de Afinia, y la disminución del nivel de las aguas, fueron lo que permitieron restablecer el servicio en el barrio La Vid y en la vereda El Vidrial, ambos en Montería, luego de dos semanas de suspensión.

El trabajo conjunto con la alcaldía de Montería y el apoyo de las entidades de Policía y militares ha sido clave para avanzar en el restablecimiento del servicio de energía en zonas donde solo se puede ingresar en lanchas para reponer redes que cayeron al agua.

Afinia dispone de un equipo técnico 24/7 que trabaja para garantizar la prestación del servicio de manera segura en los sectores que fueron afectados por las adversas condiciones climáticas.