Las fallas en el suministro de energía y hasta de conectividad de internet han sido las causantes de los retrasos en el proceso penal que le siguen a los ciudadanos Cristian Petro Almanza y Juan Soto Garcés por su presunta participación en el triple homicidio del ganadero y empresario Esteban Urueta González y de sus amigos y empleados Fredy Beleño Acosta y Gerardo de los Santos Marzola.

Tras año y medio de la ocurrencia de la denominada masacre de Chimá aún no ha terminado la audiencia preparatoria del juicio oral por los delitos de homicidio agravado, hurto agravado y calificado, ocultamiento o destrucción de elementos materiales probatorios y porte o tenencia de armas de fuego.

La razón de esto es que cuando no hay fallas en la conectividad de internet en las cárceles donde ellos están privados de la libertad, hay suspensión de la energía eléctrica en el departamento de Córdoba como ocurrió el pasado 5 de febrero y que conllevó a la reprogramación para este próximo 17 de marzo.

