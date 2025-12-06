Para los días 9 y 10 de febrero de 2026 fue reprogramado el inicio del juicio oral por abigeato agravado en contra de Cristian Mauricio Petro Almanza y Juan Fernando Soto Garcés, también implicados en la llamada masacre de Chimá que cobró tres vidas.

El juicio estaba previsto iniciar ayer viernes 5 de diciembre en horas de la mañana, pero debido a la falta de fluido eléctrico en la cárcel Ternera, de Cartagena, donde están los procesados, debió ser reprogramada.

Además el abogado penalista que los defiende, Lesmer Quintero Argel, solicitó el aplazamiento de la diligencia porque necesita contar con unos elementos materiales probatorios que hará valer en el juicio, entre ellos los resultados de una búsqueda selectiva en base de datos sobre propiedades y movimientos bancarios, en Cámara de Comercio y en Subastar del ganadero sucreño, Esteban Rafael Urueta González.

La Fiscalía se opuso a la reprogramación temiendo vencimiento de términos, al igual que los abogados que representan a la víctima, pero el juez accedió dejando claro que estos términos le son atribuidos a los procesados.

“Que se deje constancia que los términos de vencimiento correrán en contra de la defensa, por lo tanto se suspendería este conteo en favor de los procesados”, pidió Erick Calderón, representante de la madre de Esteban Urueta.

