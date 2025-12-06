El Plan de Seguridad para Navidad y fin de año en el departamento de Córdoba está a cargo de 3 mil uniformados de la Policía Nacional, de los cuales 850 integran la Metropolitana de Montería.

Todo este personal ejerce desde este fin de semana, durante la celebración de Velitas, actividades focalizadas de prevención y control en los 30 municipios del departamento.

Hay controles de uso de pólvora, en licor adulterado, operativos viales, protección de balnearios, parques y sitios turísticos y compras seguras, además están instalados puestos de control pedagógicos, caravanas de seguridad y campañas institucionales de prevención.

El coronel Héctor Ruiz Arias, comandante de la Policía Metropolitana de Montería, que tiene jurisdicción además de la capital de Córdoba en los municipios de Cereté, Ciénaga de Oro, San Pelayo y San Carlos, sostuvo que la temporada decembrina arranca con un refuerzo estratégico de seguridad: más presencia policial, más controles y más protección para que las familias disfruten unas fiestas tranquilas

El dispositivo contempla intervenciones integrales en tres frentes prioritarios:

