En la comunidad de Mayapo, del resguardo de la Alta y Media Guajira, perteneciente al municipio de Manaure, se dio el inicio en las atenciones del primer hospital especial para las comunidades indígenas wayuu del departamento de La Guajira.

Se trata de hospital Indígena Materno Infantil Olga Rodríguez, operado por la IPS Indígena Kottushi Sao Anaa.

IPS Indígena Kottushi Sao Anaa/Cortesía

En esta primera etapa se atenderá a más de cincuenta mil usuarios del área rural y rural dispersa, beneficiando directamente a comunidades circunvecinas que durante años habían esperado un servicio de salud digno, culturalmente pertinente y cercano a sus necesidades.

El hospital contará con consulta externa en enfermería, medicina general, psicología, nutrición, vacunación, servicio farmacéutico, toma de muestras de laboratorio clínico y ginecología, equipada con ecógrafo y otros equipos biomédicos de última generación que permitirán diagnósticos más oportunos para madres gestantes y mujeres en edad fértil.

IPS Indígena Kottushi Sao Anaa/Cortesía

Esta nueva infraestructura representa un avance significativo en la reducción de la mortalidad materno perinatal, por causas asociadas a desnutrición infantil, IRA y EDA en niños y niñas menores de cinco años, reforzando los esfuerzos que la IPS ha venido liderando de manera ininterrumpida en el territorio por más de 11 años.

El hospital también será el punto de apoyo para los Equipos Básicos de Salud, quienes pernoctarán en la sede para realizar atenciones extramurales. Asimismo, será la base de los Grupos de Búsqueda Activa Institucional, encargados de identificar, atender y hacer seguimiento a niños y niñas en riesgo y con desnutrición aguda y el traslado y acompañamiento de madres gestantes de alto riesgo.

El gerente general, Juan Palmezano Gómez, destacó que “este logro es el resultado de un compromiso continuo con la salud del pueblo wayuu y con el fortalecimiento del sistema de atención primaria y especializada en el departamento de La Guajira”. Agregó que “el Hospital Materno Infantil Olga Rodríguez no solo es una infraestructura, sino un símbolo de protección, cuidado y futuro para el pueblo wayuu”.

La segunda etapa del hospital presenta un avance cercano al 80% donde se prestarán los servicios de atención por urgencias, quirófanos, hospitalización adultos y pediátricas, traslado asistencial, entre otros servicios de salud vitales para los usuarios.