Un cartel con 34 siluetas de igual número de integrantes de los grupos armados organizados Los Norteños y el Clan del Golfo que delinquen en la ciudad de Sincelejo y a los que les atribuyen la comisión de los delitos de homicidio y extorsión, empezará a circular en las próximas horas.

La ciudadanía tendrá acceso a dicha información a través de volantes impresos que miembros de la Policía Nacional distribuirán casa a casa, además de las redes sociales y en las vallas.

El anuncio lo hizo al mediodía de este viernes 6 de diciembre el alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña Cardales, para invitar a la ciudadanía a que si tiene información sobre esos 34 sujetos, todos referenciados por ahora a través de alias, puedan informarle a las autoridades a través de las líneas 321 394 5528 y 314 358 7212, o del correo: desuc.sijin@policia.gov.co.

Hay, además de absoluta reserva, una recompensa de hasta 100 millones de pesos por la información que conduzca a identificar y ubicar a los alias Alirio, ‘Patacón’, ‘Jefry’, ‘Chinga’, ‘Triple 7’, ‘Charry’ y ‘John Smith’, de Los Norteños; y a los alias Régulo, ‘Manguita’, ‘Primera’, ‘El Mago’, ‘Diabolín’, ‘Enrique’, ‘Cabeza’, ‘Fósforo’, ‘Diego’, ‘Ayú’, ‘Robin’, ‘Quito’, ‘El Indio’, ‘Pava’, ‘Junior’, ‘Nelson’, ‘Pichulín’, ‘Dayilmen’, ‘Loro’, ‘La Flaca’, ‘Kéner’, ‘Tomás’, ‘Bola o Canole’, ‘NN’, ‘Barbas’, ‘Carlos Payaso’ y ‘Cabro’, del Clan del Golfo.

Aunque mayormente han delinquido en Sincelejo es probable que en estos momentos, y dada la ofensiva del Bloque de Búsqueda contra el Multicrimen estén en otros municipios del departamento de Sucre.

El alcalde de la capital sucreña sostuvo que este Cartel de Siluetas es una iniciativa orientada a fortalecer las acciones de la fuerza pública frente al multicrimen y de paso apoyar las investigaciones de las autoridades judiciales.

“Estos señores de la guerra son las personas que la investigación criminal tiene como tarea identificarlas plenamente, saber dónde están, para poder avanzar con la investigación judicial. Son los que hacen más presencia en la ciudad de Sincelejo, pero a ellos los rotan”, señaló Acuña Cardales.