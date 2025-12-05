Treinta radios de largo alcance y de múltiple conversación le fueron entregados al Batallón de Infantería N.°33 Batalla de Junín, adscrito a la Décimo Primera Brigada del Ejército Nacional, por parte la gobernación de Sucre.

El acto de entrega lo lideró la gobernadora Lucy García Montes en el municipio de San Marcos, sur del departamento, donde las tropas del Ejército Nacional hacen presencia permanente.

La mandataria de los sucreños destacó que estas inversiones y muchas otras en materia de seguridad son posibles gracias al recaudo de la tasa de seguridad que lo hicieron a través de la factura del servicio de energía, pero que por una orden judicial se cayó, y nuevamente está en estudio y análisis por parte de la Asamblea Departamental que es quien la debe aprobar o no.

gobernación de Sucre/Cortesía

“La entrega de estos equipos es vital para fortalecer las capacidades operativas del Ejército Nacional. Gracias al aporte de los sucreños a través de la tasa de seguridad, hoy dotamos a nuestras fuerzas con tecnología que mejora la reacción, la coordinación y la protección del territorio. Nuestro compromiso es seguir garantizando la tranquilidad de las familias sucreñas”, afirmó la gobernadora.

El teniente coronel Jair González, comandante del Batallón de Infantería N.° 33, destacó la importancia del pago oportuno de la Tasa de Seguridad, al permitir la dotación de herramientas que inciden directamente en la efectividad de las operaciones y en la lucha contra estructuras criminales.

Los equipos entregados corresponden a radios APX 8000 modelo 3.5, multibanda e interoperables, con tecnología de cifrado para comunicaciones seguras, alta resistencia a condiciones extremas y audio optimizado para entornos ruidosos.