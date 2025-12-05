Uniformados de la Policía Nacional lograron la captura de un ciudadano que transportaba, sin la documentación legal, una importante cantidad de material mineral, en el sur del departamento de La Guajira.

El procedimiento se desarrolló en la calle 14 con carrera 1, del barrio Pompilio Daza, en la vía que comunica al municipio de Villanueva y Urumita. Allí, los policías detuvieron un vehículo tipo tractomula marca Kenworth, de placa SND-397, línea T800, modelo 1998, el cual era conducido por Alberto Antonio Anaya Guerrero, de 44 años edad.

Durante el registro del automotor, los uniformados hallaron aproximadamente 20 toneladas de material de piedra cobre, con un valor comercial cercano a los 80 millones de pesos. Al consultarle al conductor si contaba con permisos para la tenencia, transporte o comercialización de este recurso natural, este manifestó no poseer ningún documento que soportara la legalidad del cargamento.

Ante esta situación, procedieron a realizar la captura del ciudadano, quien fue dejado a disposición de la Fiscalía URI de San Juan del Cesar, junto con el mineral y el vehículo inmovilizado.