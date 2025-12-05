Un total de 800 policías fueron destinados para la seguridad en Valledupar durante la temporada de navidad y fin de año. Los uniformados de especialidades operarán en barrios, zonas comerciales, entidades bancarias y sectores turísticos, garantizando acompañamiento permanente a la ciudadanía y a los visitantes.

La iniciativa está articulada entre la Secretaría de Seguridad y Convivencia, Policía Metropolitana de Valledupar, Ejército Nacional, las secretarías de Gobierno, Salud y Tránsito Municipal, Fiscalía General de la Nación y demás entidades de la Fuerza Pública.

La estrategia contempla la implementación de los programas institucionales Brilla con Alegría, no con Pólvora; Menos Ruido, Más Convivencia; Movilidad Segura; Rumba Segura; Corregimiento Seguro; Comercio Seguro; Guardianes del Turismo y Plan Jano, además de controles en espacios públicos y el monitoreo continuo de las 223 cámaras de seguridad que tiene el municipio.

Asimismo, se incorporará el uso del dron recientemente donado por la empresa privada, que apoyará los patrullajes y acciones operativas desde el aire, destacaron las autoridades municipales.

El alcalde Ernesto Orozco señaló, “Con esta estrategia buscamos que cada hogar y cada familia disfrute de la Navidad con alegría, y esto lo haremos a través de ‘Unidos hacemos una Navidad Más Segura’, donde autoridades y toda la fuerza pública caminaremos en una misma dirección por una Valledupar más segura”.

A su vez, el secretario de Seguridad y Convivencia, Pablo Bonilla, explicó que las acciones estarán orientadas a la prevención de delitos de alto impacto, y comportamientos contrarios a la sana convivencia, los cuales incrementan durante esta temporada, tales como homicidios y hurtos a personas, residencias y comercios.

Durante el lanzamiento de la estrategia, la Gobernación del Cesar entregó 30 motocicletas a la Policía Metropolitana, con el objetivo de fortalecer la capacidad operativa en el marco de este plan institucional.

“Esta iniciativa integral está diseñada para garantizar que la temporada decembrina sea una época de paz, seguridad y unión familiar para todos los vallenatos y los visitantes que lleguen a nuestra ciudad. La Patrulla Comunitaria, Patrulla Púrpura, Carabineros, Policía Fiscal y Aduanera, el Grupo GOES, Gaula y la Seccional de Tránsito estarán presentes en las calles, trabajando de la mano con la comunidad”, expresó el comandante de la Policía Metropolitana, coronel Alex Durán Santos.