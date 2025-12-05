En la mañana de este viernes 5 de diciembre las autoridades confirmaron al hallazgo del cuerpo sin vida del menor de 9 años que había sido reportado como desaparecido en el municipio de Candelaria, en el departamento del Atlántico.

Más temprano este viernes, el secretario de Gobierno del municipio, Saúl Pacheco, confirmó a EL HERALDO que adelantaban una intensa búsqueda del pequeño en una represa de la población y que habían sido horas de bastante angustia no solo para la familia del niño sino también para otros pobladores del corregimiento, pues no es la costumbre que sucedan este tipo de situaciones que alerten a la comunidad.

De acuerdo con sus familiares, Isaías de Jesús Castro Aguilar, quien había desaparecido en la tarde del miércoles 3 de diciembre, en el corregimiento de Leña, se encontraba jugando alrededor de las 5:00 p. m. en el parque principal junto a otros menores. Sin embargo, al no regresar a su vivienda hacia las 6:00 p. m., sus padres iniciaron la búsqueda y fueron informados por uno de los niños que jugaba con él que supuestamente Isaías se había ido con una persona en motocicleta, cuya identidad aún se desconoce.

“Contaron que llegó un hombre en una moto Pulsar negra, con chaqueta negra. Los llamó. Uno de los niños salió corriendo del susto. Mi hijo, Isaías, sí se acercó. Dicen que se montó en la moto y que el hombre dijo que iban “a hacer un mandado”. Uno de los niños le dijo: “No vayas, que esos son robaniños”, pero él igual se fue.”, relató Pedro Luis Castro Pacheco, padre del menor, en diálogo con EL HERALDO.

“Cuando yo salí a buscarlo, no lo encontré en el parque ni en ningún lado. Busqué por todo el pueblo y nada.”, agregó.

Su madre, Wendy Aguilar, recuerda que la última vez que vieron a su pequeño hijo con vida, llevaba un suéter azul con rayas rojas en los hombros y una pantaloneta azul oscura.

Sobre el hombre motorizado, algunos vecinos del sector revelaron que lo habían visto desde tempranas horas circulando por la zona.

“Una vecina sí dijo que vio la moto rondando temprano, como a las tres de la tarde. Otras personas dicen que lo vieron parqueado en otra calle, pero nadie avisó a las autoridades.”, afirmó Kelly Pacheco, tía del menor fallecido.

La mujer explica los padres de Isaías y sus otros dos hermanos, se encontraban haciendo unas diligencias en el corregimiento de Gallegos, por lo que no hallaron al menor en la vivienda a su regreso.

“Cuando regresaron encontraron a los dos hijos mayores dormidos. La madre preguntó por Isaías y ellos respondieron que estaba jugando afuera. Cuando salió a buscarlo, ya no estaba.”, expresó.

Sin embargo se manejó otra hipotesis de este caso y es que el pequeño Isaías habría caído a una represa del corregimiento y allí desapareció, mientras jugaba en el agua.

“Al parecer hay unos relatos de algunos niños donde manifiestan que estuvieron aquí en una represa que está al lado del corregimiento de Leña y se estuvieron bañando. Hoy estamos aquí tratando de revisar el tema. Aquí tenemos toda la institucionalidad: está nuestra Policía Nacional, están los bomberos, tenemos personal del hospital, toda la institucionalidad está aquí presente luchando por este tema. Esperando que prontamente podamos tener al niño Isaías con nosotros Ojalá y no esté aquí (represa) y lo tengamos con vida. Y bueno, estamos haciendo este trabajo que es muy intenso. Hemos estado desde ayer, todo el día, toda la noche, y hoy nuevamente aquí”, detalló Saúl Pacheco, secretario de Gobierno de Candelaria, en diálogo con EL HERALDO.