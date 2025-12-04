El Comando del Departamento de Policía Atlántico informó sobre la desaparición del menor Isaías de Jesús Castro Aguilar, de 9 años, ocurrida en la tarde del miércoles 3 de diciembre en el corregimiento de Leña, jurisdicción del municipio de Candelaria.

Según relató la familia, el niño se encontraba jugando alrededor de las 5:00 p. m. en el parque principal junto a otros menores. Sin embargo, al no regresar a su vivienda hacia las 6:00 p. m., sus padres iniciaron la búsqueda y fueron informados por uno de los niños que jugaba con él que supuestamente Isaías se había ido con una persona en motocicleta, cuya identidad aún se desconoce.

Tras conocerse el caso, la Policía activó de inmediato un operativo de búsqueda que incluye labores de vecindario intensivas, acompañamiento de la Policía de Infancia y Adolescencia, unidades del GAULA, la SIJIN y uniformados de la Estación de Policía Candelaria. De igual manera, fueron activadas rutas de búsqueda y se inició la difusión del caso en municipios cercanos.

Incluso, la misma Policía del Atlántico difundió información a través de un comunicado con el nombre del niño y algunas de sus características para que los medios de comunicación divulgaran el caso.

El Comando del Departamento de Policía Atlántico hizo un llamado urgente a la ciudadanía para colaborar con información que permita ubicar al menor.

Cualquier dato que contribuya a su pronta localización puede ser suministrado a la línea 321 217 2427, garantizando absoluta reserva.

Las autoridades reiteraron que no cesarán los esfuerzos institucionales hasta lograr el regreso seguro del menor a su hogar.