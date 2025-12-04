Un duro golpe dio en las últimas horas la Policía Nacional contra la estructura criminal de ‘los Pepes’. Las autoridades confirmaron la captura de una de sus cabecillas: Maicol Andrés Gómez, conocido como ‘Caín’, quien es uno de los delincuentes más buscados en Barranquilla.

En medio del operativo que contó con un amplio despliegue de inteligencia policial e investigación criminal, las autoridades lograron dar con el paradero de este sujeto, quien realizaba su actividad delictiva en los municipios de Barranquilla, Soledad, Puerto Colombia, Malambo y Galapa (Atlántico).

Según las investigaciones, alias Caín habría liderado actividades criminales relacionadas con homicidios, tráfico de estupefacientes y extorsiones.

Este sujeto es investigado por su presunta participación en más de 70 homicidios registrados desde 2023, producto de disputas entre organizaciones criminales que afectan gravemente la seguridad en esta región del país.

Asimismo, se le vincula con el atentado que ocasionó la muerte del patrullero Edward Rafael Roca Barceló, ocurrido en noviembre de 2022 en el calle 42 con carrera 7H,barrio La Alboraya. En su momento, las autoridades anunciaron la recompensa de hasta $50 millones por información que permita dar con el paradero de los agresores.

El uniformado, quien fue asesinado en un establecimiento de comidas rápidas, tenía 29 años de edad y 10 de ellos en las filas de la Policía Nacional.

Tras su captura, Maicol Andrés Gómez fue puesto a disposición de las autoridades judiciales, en cumplimiento de dos órdenes de captura vigentes por los delitos de homicidio, concierto para delinquir agravado y extorsión agravada, emitidas por el Juzgado Penal Municipal Ambulante con función de garantías de Barranquilla.