Herido en su brazo derecho resultó el Rey Vallenato en la categoría Aficionado de la edición 58 del Festival Vallenato, Gregorio Javier Gutiérrez Tocora, luego de ser víctima de un atraco registrado en la tarde de este miércoles 3 de diciembre frente a un restaurante en el norte de Barranquilla.

La Policía Metropolitana señaló que el hecho se presentó hacia las 3:00 p. m. en la calle 74 con carrera 51B, sector de barrio Alto Prado, frente a un establecimiento de KFC, en momentos en que el acordeonero se dirigía al negocio.

“Según la información suministrada por la zona de atención, la víctima se encontraba en la parte interna del establecimiento comercial KFC, cuando llegó un sujeto a pie, portando arma de fuego tipo traumática, lo intimidó y le exigió que entregara sus pertenencias. Posteriormente se generó un forcejeo y el agresor le ocasionó la herida, dándose a la huida con rumbo desconocido”, detalló la autoridad.

Tras el incidente, Goyo Gutiérrez, nombre artístico del Rey Vallenato nativo de La Guajira, fue trasladado a la Clínica Reina Catalina, también localizada en el norte de la ciudad.

Jeisson Gutierrez Gregorio Javier Gutiérrez Tocora, Rey Vallenato Aficionado 2025.

Winter Rivas, mánager general de la agrupación de Edgar y Goyo, de la cual hace parte el acordeonero, expresó que este estaba con su acompañante cuando “se bajó a comer algo y ya tenía a las personas atrás, supuestamente lo venían siguiendo”.

“En un momento de desesperación, él se vio un poco atosigado por la reacción de los ladrones, quien primeramente pidieron su cadena y él accedió a dársela, pero en ese momento el ladrón se fijó de su teléfono y él se lo tiró y al ladrón se le cayó el teléfono. En ese momento él iba a correr como del susto y el ladrón pensó que se iba a tirar hacia él y lo que hizo fue dispararle”, explicó el mánager.

Seguidamente señaló que “en un momento de reflejo pudo moverse y la bala impactó en su brazo y no en el pecho, gracias a Dios, porque el cuento hubiese sido otro. En estos momentos todavía se encuentran en estado reservado, le están haciendo radiografías y curaciones porque sí fue una perforación de una gran magnitud”.

Este finalmente dijo que en el tema médico se le estaba dando “el manejo necesario para ver cuánto tiempo tiene que estar en reposo y volver nuevamente a las tarimas”.

Gutiérrez Tocora es oriundo de Riohacha y tiene 29 años. Desde muy joven mostró a sus familiares el amor y fascinación no solo por la historia musical de su tierra, sino por ser parte de ella.

En mayo pasado, señaló que ser el ganador de la categoría Rey Vallanato Aficionado era significativo y se trataba del resultado de una trayectoria de ocho años, en los que en varias oportunidades el riohachero había participado con disciplina y dedicación en diferentes competencias.

En la gran final, el guajiro cautivó al jurado con su interpretación de los cuatro aires tradicionales del vallenato. Con maestría, ejecutó el paseo ‘Morenita’ de Leandro Díaz, el merengue ‘El Corregido’ de Calixto Ochoa, la puya ‘Con Dios y la Virgen’ de su propia autoría y el son ‘Marisela’ de Luis Enrique Martínez.