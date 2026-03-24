Un hombre que llegaba a su vivienda en la calle 57 del barrio Don Carmelo, de Valledupar, fue blanco de la delincuencia por sujetos armados que además de despojarlo de prendas de oro, le propinaron un impacto de arma de fuego a la altura del tórax, lo cual lo mantiene en delicado estado en una clínica de la ciudad.

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Este hecho delincuencial sucedió el pasado lunes a las 2:00 de la tarde, cuando la víctima -identificada como Aldair Andrés Mendoza Ortiz-, de 31 años, terminaba de bajarse de su vehículo para ingresar a su vivienda. Previo a esto, una mujer, al parecer su esposa, ya había logrado entrar a la casa.

El momento del atraco quedó registrado en cámaras de seguridad, observándose cómo el delincuente con arma en mano amenaza a Mendoza Ortiz, de quien se supo es prestamista. Le quita las prendas de valor e intenta huir en una motocicleta de color rojo en la que lo esperaba un cómplice.

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Cuando el ladrón dio la espalda, Mendoza Ortiz intentó defenderse y recuperar sus pertenencias, y fue ahí cuando le propinaron el disparo y quedó tirado en el suelo.

Sus familiares al percatarse de lo sucedido corrieron a su auxilio y lograron trasladarlo al Hospital Eduardo Arredondo Daza, de donde fue remitido a una clínica.

Hay un sospechoso capturado

El comandante de la Policía Metropolitana de Valledupar, coronel Germán Gómez Aranguren, manifestó que hay varias personas presuntamente involucradas, una de ellas fue capturada.

“Se nos presentó un hurto con arma de fuego hay un afectado a quien le llegó un sujeto para hurtarle unos elementos, al parecer, una cadena de oro”, dijo el oficial.

Añadió que en medio de la reacción de la Policía y de los testigos se logró individualizar a unas personas que, al parecer, están comprometidas en el hecho.

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“Posteriormente en otro sector de la ciudad se logra la captura de una persona con arma de fuego en el barrio Populandia, y estamos verificando si esta persona presuntamente tiene que ver con el hecho que se presentó en el barrio Don Carmelo”, puntualizó el coronel Germán Gómez Aranguren.

Vecinos del sector de Don Carmelo aseguraron que los atracos son continuos, al tratarse de un barrio de personas trabajadoras y las calles suelen quedar solas principalmente por las tardes, situación que es aprovechada por los atracadores. Por ello solicitan frecuentes patrullajes de la Policía Nacional.