En el departamento del Cesar se dio inicio al programa que dará cobertura de internet gratuita a los seis municipios del área metropolitana de Valledupar, en una estrategia digital por parte de la Gobernación junto con el Ministerio TIC.

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Los municipios beneficiados son las áreas rurales de: San Diego, Agustín Codazzi, Manaure, Pueblo Bello, La Paz y Valledupar.

El acto protocolario se realizó en el corregimiento de Los Brasiles, en el municipio de San Diego, donde la gobernadora Elvia Milena Sanjuán Dávila, destacó el alcance social de este proyecto, que está orientado a transformar las condiciones de vida de las comunidades rurales.

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“La conectividad no puede seguir siendo el privilegio de unos pocos. Tiene que convertirse en un derecho real para todos. Porque donde llega el internet, llegan también la educación, la productividad, el acceso a la información, la innovación y las oportunidades para nuestra gente”, afirmó la mandataria.

Cortesía Gobernación de Cesar

De igual manera explicó el proceso que permitió materializar este proyecto de conectividad rural: “Estamos aquí porque tuvimos el valor de formular un proyecto y radicarlo en el Ministerio de las TIC, que le permita al área metropolitana de Valledupar conectar toda la zona rural de los diferentes municipios que la integran. Eso no es una inversión menor. Fue una bolsa a la que tuvimos la oportunidad de llegar como Gobierno del Cesar, hicimos un cierre financiero con el Ministerio, formulamos, logramos la viabilidad técnica y apalancamos con recurso; lo que permitirá que toda la zona rural del área metropolitana tenga conectividad a internet”.

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El internet será gratuito durante tres años, además se contempla la habilitación de 26 zonas digitales y una cobertura que podrá alcanzar hasta 38.397 hogares. El proyecto incluye el uso de tecnologías inalámbricas y terrestres que garantizarán acceso a internet de alta velocidad en sectores donde históricamente la conectividad ha sido limitada y hasta inexistente en algunos casos.

La inversión suma $19.114 millones, de los cuales $15.000 millones son aportados por el Ministerio TIC y $4.072 millones por el Gobierno del Cesar.