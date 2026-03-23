Un hombre murió en un accidente de tránsito en área rural del municipio de Albania, La Guajira. Las autoridades revelaron que la víctima respondía al nombre de Jairo Luis Chávez Paternina, de 36 años, quien estaba adscrito al Grupo de Caballería Mediano Matamoros del Ejército Nacional.

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El siniestro vial se registró en la madrugada de este lunes 23 de marzo, sobre la vía nacional, a la altura del sector La Cabellona, entre la cabecera municipal y el corregimiento Cuestecitas.

Según la información preliminar, el militar se movilizaba en una motocicleta, cuando por causas que aún se desconocen perdió el control de la misma y cayó sobre el pavimento.

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Se conoció que transeúntes lo auxiliaron y trasladaron hasta el hospital San Rafael del municipio, pero murió debido a la gravedad de las heridas.

Personal del Laboratorio Móvil de Criminalística de la Seccional de Tránsito y Transporte realizó la inspección judicial y trasladaron el cadáver a la sede de Medicina Legal Local.