El municipio de Codazzi, Cesar, destinó una inversión que supera los 3.398 millones de pesos, para todo lo referente a la organización de los Juegos Parasuramericanos Valledupar 2026, de los cuales son subsedes. De esta manera avanzan en la organización y adecuación de escenarios y vías a fin de que estén en óptimas condiciones.

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Es de recordar que esta población será la sede de fútbol para discapacitados visuales y paracycling, dos deportes del programa oficial. Entre estas acciones se destaca la intervención en la Villa Deportiva, con una inversión de $2.423 millones provenientes del Sistema General de Regalías, así como el mejoramiento de la vía La Palizada, por $174 millones con recursos propios, fundamentales para garantizar la movilidad y el desarrollo del paracycling.

El fútbol para discapacitados visuales se disputará del 9 al 15 de julio en la cancha Parasuramericana de la Villa Deportiva, con la participación de selecciones de alto nivel como Argentina, Brasil y Colombia. Por su parte, el Paracycling se llevará a cabo del 2 al 4 de julio en la vía departamental ‘La Palizada’, disciplina que entregará 16 medallas de oro y reunirá a los mejores exponentes del hemisferio.

La preparación del municipio ha sido acompañada por visitas técnicas de organismos nacionales e internacionales, que han permitido verificar las condiciones logísticas, deportivas y organizativas, garantizando el cumplimiento de los estándares requeridos para un evento de esta magnitud.

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“Para Agustín Codazzi es un orgullo y una gran responsabilidad ser subsede de estos Juegos. Estamos realizando inversiones importantes para garantizar escenarios adecuados y servicios de calidad, a la altura de un evento internacional. Queremos mostrarle al país y al continente la capacidad de nuestro municipio y dejar un legado en inclusión, desarrollo y oportunidades para nuestra gente”, afirmó el alcalde Hernán Baquero Rodríguez.

Los Juegos Parasuramericanos Valledupar 2026 se realizarán del 5 al 16 de julio, con la participación de más de 1.120 deportistas de 12 países en 13 disciplinas.