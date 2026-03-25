En un momento cargado de mucha tristeza y de oración a Dios se realizó en Valledupar, una velatón por los héroes del Ejército Nacional que fallecieron en el accidente aéreo del avión Hércules C-130 de Fuerza Aeroespacial Colombiana, en el Putumayo.

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El momento tuvo lugar en la glorieta a las afueras del Batallón La Popa, donde se concentraron familiares de los militares, miembros de la fuerza pública y autoridades departamentales.

De esta región del país, los soldados que perdieron la vida son: Jorge Luis Morales Rumbo, del Corregimiento El Pontón, perteneciente a la etnia wiwa, y oriundo de Valledupar; Jainer David Navarro, de Aguachica; Jhonatan Moreno Baena, de Chimichagua; Leandro Díaz Reyes, de Valledupar; y Alejandro José Ramírez Mejía, nacido en Valledupar, pero era residente de Fonseca, La Guajira.

Sus familiares expresaron el dolor por las pérdidas, argumentando que la vida les cambió. La mayoría de los uniformados eran casados y dejan hijos.

Entre tanto los sobrevivientes oriundos del Cesar son: Jonathan David Navarro Pallares, de Tamalameque; Julio Abad Orozco Martínez, de Valencia de Jesús, municipio de Valledupar; Negrini Maestre, de La Palmitas, municipio de La Jagua de Ibirico; y Luis Ángel Ochoa Juvinao, de Valencia de Jesús, Valledupar. De este último su madre, Aidé Juvinao manifestó que logró comunicarse con él, a través de una videollamada y supo que había sido trasladado a una clínica en Bogotá.

“Mi hijo me hizo una videollamada, cuando la abro lo veo bañado en sangre y pensé que me lo estaban matando. Me dijo mamá óreme que el avión se estrelló. Después de eso yo quedé muy mal y a la espera de más noticias. Luego por la noche ya me dijo en otra videollamada que estaba en una clínica en Bogotá”, relató Aidé Juvinao.

A nivel nacional, Medicina Legal informó que a la fecha se han entregado 12 cuerpos a los familiares; el proceso es demorado debido a los estrictos protocolos para la plena identificación de cada militar fallecido.

Por su parte, el ministro de la Defensa, Pedro Sánchez, hizo un llamado a los familiares de las víctimas fallecidas para que no se dejen engañar por falsos tramitadores para el reclamo de los cuerpos, ya que estos son trámites que están a cargo del Ejército Nacional en conjunto con el Instituto Forense.

El accidente, que es la peor tragedia aérea sufrida por las Fuerzas Militares, en Colombia. Ocurrió el lunes por la mañana cuando el avión, con matrícula FAC 1016, cayó a tierra segundos después de despegar del aeropuerto de Puerto Leguízamo con destino a Puerto Asís, ambos municipios del departamento de Putumayo, limítrofe con Ecuador y Perú.

El avión transportaba tropas del Ejército entre esos dos municipios y por eso la mayoría de las víctimas pertenecían a esa institución. Iban de relevo y muchos estarían de permiso para estar con sus familias.