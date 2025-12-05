Investigadores de la Seccional de Investigación Criminal e Inteligencia Policial, en un trabajo coordinado con la Fiscalía General de la Nación, capturaron en las últimas horas a siete presuntos integrantes del Grupo Armado Organizado-GAO- Clan del Golfo, en el sur del departamento de La Guajira.

Dentro de las capturas se resalta la notificación de la orden judicial en contra de alias XL, cabecilla de zona de esa organización criminal, quien ordenaba el cobro de extorsiones a pequeños comerciantes y homicidios selectivos mediante la modalidad del sicariato, causando temor y zozobra en el municipio de Fonseca.

Policía Nacional/Cortesía Alias XL, cabecilla de la zona.

Los operativos se realizaron en los municipios de Fonseca, Barrancas y Riohacha, donde fueron capturadas estas personas por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego en concurso con extorsión en grado de tentativa.

Gracias a este operativo, se pudo esclarecer el homicidio del comerciante Jobany Antonio Giraldo Hernández, hecho ocurrido el pasado 2 de marzo del presente año en el municipio de Fonseca, quien había sido amenazado por personas que manifestaban ser integrantes del Clan del Golfo, quienes le exigían dinero a cambio de permitirle trabajar y no atentar contra su vida.

Policía Nacional/Cortesía

