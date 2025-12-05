Un incendio de gran magnitud consumió cinco locales comerciales dedicados a la venta de muebles y colchones, en la carrera octava con calle 19, del centro de Valledupar. La conflagración se registró en la madrugada de este viernes 5 de diciembre y se extendió hasta aproximadamente las 7:00 de la mañana, cuando funcionarios del Cuerpo de Bomberos lograron sofocar por completo las llamas y liquidar la emergencia.

Cuerpo de Bomberos de Valledupar

Las causas del incendio están por establecerse, sin embargo, no se descarta que haya sido provocada por una falla eléctrica en uno de los almacenes, por lo que los bomberos recomendaron a los propietarios y trabajadores del sector comercio y en general, que al momento de cerrar verifiquen que todos los artefactos eléctricos estén totalmente desconectados.

De acuerdo con el sargento de bombero, Naimen López, el incendio fue comunicado a la 1:25 a. m., disponiendo en primera medida una máquina y tres unidades, sin embargo, al llegar al sitio y ver la magnitud de los hechos fue necesario el empleo de dos máquinas y recurrir a personal que se encontraba en descanso para un total de 16 bomberos.

Cuerpo de Bomberos de Valledupar

Cuerpo de Bomberos de Valledupar

Asimismo, en medio de la intervención dos bomberos resultaron afectados por cámaras de aire, pero fueron atendidos por personal de ambulancias que llegaron al lugar.

“No hubo lesionados ni víctimas que lamentar, las pérdidas para los propietarios de estos almacenes sí es grande, pero ya será determinado por ellos. Las causas del incendio son materia de investigación, nosotros al encontrar la conflagración procedimos a sofocar las llamas de acuerdo a las capacidades y experiencia para estos casos”, indicó el bombero Naimen López.

Cuerpo de Bomberos de Valledupar

Se estableció que todos los elementos en los almacenes quedaron en cenizas, representándose en millonarias pérdidas para sus propietarios, quienes habían recientemente surtido con abundante mercancía, con ocasión a las acostumbradas compras de fin de año por parte de los ciudadanos.

De igual manera recordó que la línea de emergencia para reportar alguna eventualidad es la 119.