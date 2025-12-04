Una investigación coordinada que duró diez meses, por parte de la Seccional de Investigación Criminal, en articulación con la Seccional de Inteligencias, de la Policía Metropolitana de Valledupar, fueron capturadas más de 10 personas como presuntos responsables de cometer hurtos en viviendas de la ciudad, bajo de la modalidad de ventosa.

Los operativos de reslizarin en los barrios Casimiro Maestre, La Esperanza, Villa Rosario, Sabanas, Cerritos y en los asentamientos en Emmanuel y 25 de Diciembre.

De acuerdo con el comandante de la Policía Metropolitana de Valledupar, coronel Alex Durán, la Fiscalía 22 Local cuenta con suficiente evidencia que da cuenta del modus operandi, de esta estructura criminal autodenominada, ‘Los Ranchos Solos’ consistente en ingresar a las residencias aprovechando la ausencia de sus moradores. La cuantía de los hurtos cometidos se estima en aproximadamente $800.000.000 pesos, afectando el patrimonio de más de 20 víctimas.

Una de las metodologías que utilizan estas personas consistía en colocar estampillas o volantes de diferentes publicidades en las puertas y, día a día, verificar si aún permanecen allí. Si la estampilla siguía en el mismo lugar, deducían que la vivienda continuaba sola y así cometer el hurto bajo la modalidad ventosa.

“En el desarrollo de las actividades investigativas se logró establecer que los miembros del GDCO “Los Rancho Solo” expandían su accionar criminal hacia los departamentos vecinos de La Guajira y Magdalena, donde también ejecutaban hurtos a residencias bajo la modalidad ventosa”, indicó el oficial.

Los capturados fueron identificados como:

Ricardo José Palomino, alias El Sobri, quien presenta 14 anotaciones por los delitos de hurto calificado, violencia intrafamiliar, fabricación y tráfico de armas de fuego, amenazas, acceso carnal violento, falsedad marcaria, daño en bien ajeno y fuga de presos. Jorge Luis Escobar, alias York, presenta cuatro anotaciones por hurto calificado, tres por fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, y una por fuga de presos. Pedro Luis León Moreno, alias Pedro, tiene anotación por el delito de obstaculización ilegítima del sistema informático o red de telecomunicaciones. Daniel Alfonso Tobar, alias Tobar, registra anotaciones por hurto calificado, daño en bien ajeno, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, y lesiones culposas. Yeiner Juan Guerra, alias Yei, presenta dos anotaciones por fabricación, tráfico y porte de armas de fuego. Yiseth Karolina Ramos, alias Yiseth, presenta anotaciones por hurto calificado y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego. Yaineiris Rincón Rodríguez, alias Yane, tiene anotación por hurto. José Luis Oliveros, alias Gordo Oliveros, registra anotaciones por falsedad marcaria, violencia contra servidor público, violencia intrafamiliar, hurto calificado y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego. Jhon Carlos Silva, alias Jhonk, presenta anotaciones por abuso de confianza, lesiones culposas y amenazas. Jean Carlos Narváez, alias Jeanca, tiene antecedentes por violencia contra servidor público, extorsión en menor cuantía, extorsión, hurto calificado, concierto para delinquir con fines de narcotráfico y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego. Mirlandys Silva Martínez, alias La Estilista. Farid Camilo Castillo, alias Farid, anotación por el delito de violencia intrafamiliar.

Asimismo fueron notificados en el establecimiento penitenciario y carcelario de mediana seguridad “La Judicial”:

Breiner Andrés Agudelo, alias El Ojón o ‘Breyner’, quien presenta anotación por hurto.

En el centro carcelario, La Permanente:

Eder José Oñate, alias Patacón, quien registra ocho anotaciones por fuga de presos, hurto calificado y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.

Es importante resaltar que alias El Sobri fue identificado mediante exploración lofoscópica (huella dactilar) en la escena de un hurto cuyo valor ascendió a $60.000.000 pesos.

De acuerdo con los elementos probatorios, alias El Sobri y ‘Tobar’ serían los encargados de coordinar y dinamizar las actividades delictivas relacionadas con el hurto a residencias en la ciudad de Valledupar.

Adicionalmente, las autoridades indicaron que urante el presente año, en comparación con el año anterior, se registra una reducción del -23 %, es decir, - 67 casos menos de hurto a residencia en el municipio de Valledupar.