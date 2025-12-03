En las últimas tres semanas en el municipio de Codazzi, Cesar, se han registrado cuatro asesinaos de manera consecutiva, lo cual ha alterado la tranquilidad de los habitantes de los barrios como Aida Quintero, María Fuentes, El Tiburón, entre otros, desde donde han pedido a las autoridades locales mayor acción de la fuerza pública.

Lea también: El último mensaje de Jean Claude Bossard, el barranquillero asesinado en medio de atraco en Bogotá

En la mayoría de los casos han sido sujetos motorizados, quienes con arma de fuego les han quitado la vida a ciudadanos, en hechos que están siendo investigados por las autoridades competentes, en especial por la Fiscalía General de la Nación.

En razón de ello, se realizó un consejo extraordinario de seguridad, guiado por el alcalde Hernán Baquero, y el comandante de la Estación de Policía, en el cual como primera medida se acordó ofrecer una recompensa de hasta $10 millones, que les permita tener información sobre los responsables de los crímenes y que estos sean capturados.

Lea también: Familia de pescador samario que murió durante bombardeos en el Caribe presentó denuncia contra EE. UU. ante la CIDH

“Con la institucionalidad se estará realizando un trabajo articulado que permita llevar a estos delincuentes tras las rejas para que les caiga todo el peso de la ley y evitar que sigan ocurriendo en lo posible más hechos violentos. Se implementarán algunas estrategias de tránsito para identificar algunos vehículos que ya han sido vistos y que podrían ser siendo utilizados para los actos delincuenciales”, indicó el alcalde Hernán Baquero.

De igual manera, la Policía Nacional, indicó que con el apoyo del GOES, realizarán instalación de puestos de control, planes de verificación en establecimientos públicos y controles a vehículos y motocicletas, en articulación con el Ejército Nacional y la Secretaría de Gobierno.

Lea también: Lisette Malkun, la destacada chef que murió tras caer de octavo piso en el norte de Barranquilla

Con estas acciones conjuntas, las autoridades locales y de Policía reiteraron su determinación de restablecer el orden, fortalecer la seguridad en el municipio y brindar tranquilidad a la comunidad, avanzando de manera decidida en la prevención y judicialización de quienes atenten contra la paz y la convivencia ciudadana.