La familia de Alejandro Carranza Medina, el pescador oriundo de Santa Marta que murió en medio de un bombardeo en el mar Caribe por parte de Estados Unidos, interpuso una denuncia formal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh).

La acción, la primera de manera formal en contra de los ataques del Gobierno de Estados Unidos en el mar Caribe y en el Pacífico en contra de supuestas lanchas de narcotraficantes, acusa al Gobierno de Donald Trump de haber ordenado un ataque letal fuera del territorio nacional.

El hecho en el cual murió Carranza se registró el 15 de septiembre, cuando el samario, de 40 años, salió de su hogar para pescar en mar abierto. Días después, su familia identificó la embarcación, que estaba en llamas luego de ser atacada.

La familia de Carranza señala que el hombre no tenía vínculos con el narcotráfico y que en ese momento la lancha mostraba señales de avería.

El mismo presidente Gustavo Petro se refirió al tema en ese entonces: “Han cometido un asesinato y violado nuestra soberanía en aguas territoriales”.

Días después, a Carranza se le vinculó con escándalo de robo masivo de armas en 2016.

Carranza, identificado por las autoridades con el alias de ‘Coroncoro’, fue capturado en 2016 junto a cinco policías por su presunta participación en el hurto de 234 armas de fuego que estaban bajo custodia de la Policía Metropolitana de Santa Marta.

Según la Fiscalía, parte de ese arsenal terminó en manos de la banda criminal ‘Los Pachenca’, una de las estructuras criminales más poderosas de la región Caribe.

El presidente Petro visitó a la familia de Carranza comenzando el mes de noviembre: “Una familia muy pobre, que vive en el barrio más pobre de Santa Marta. No son ni terroristas ni narcotraficantes, Rubio y Trump están completamente equivocados”.

Presidencia Presidente Gustavo Petro con la familia del pescador samario Alejandro Carranza.

La denuncia ante la CIDH fue presentada por Dan Kovalik, quien es abogado del presidente Petro. El mandatario nacional ya había anunciado que el togado iba a asumir la representación de la familia de Carranza.

Se pudo conocer que Kovalik buscará “reparación para la familia”.

De acuerdo a El País, de España, la queja apunta también contra el secretario de Defensa de EE. UU., Pete Hegseth, al ser “el responsable de ordenar el bombardeo de embarcaciones como las de Alejandro Carranza Medina y el asesinato de todas las personas que se encontraban en ellas”.

“Al llevar a cabo este asesinato extrajudicial, Estados Unidos ha violado la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre”, se lee en la petición firmada por la esposa de Carranza, Katerine Hernández Bernal.

Hay que recordar que la CIDH se pronunció respecto a los bombardeos y acciones militares que ha llevado a cabo Estados Unidos en el mar Caribe y en el océano Pacífico, expresando su “profunda preocupación”.

“La Comisión insta al Estado a garantizar que todas las operaciones de seguridad, incluidas las realizadas fuera de sus fronteras, sean compatibles con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, en particular en lo que respecta a la protección del derecho a la vida, el uso de la fuerza, las garantías del debido proceso y los mecanismos de rendición de cuentas”, se lee en el escrito, publicado el 2 de diciembre.