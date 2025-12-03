Pese a los frustrados intentos por inscribirse por firmas, el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, informó que el próximo 10 de enero presentará su inscripción para aspirar a la Presidencia de la República en las elecciones de mayo.

Lea también: El último mensaje de Jean Claude Bossard, el barranquillero asesinado en medio de atraco en Bogotá

“El próximo 10 de enero esperamos estar inscribiendo nuestra candidatura”, aseguró el exmandatario local a través de un mensaje en X sin precisar cuál será el método que utilizará pues la Registraduría le cerró la puerta para inscribirse por firmas como pretendía hacerlo en un principio.

Cabe recordar que el pasado 6 de noviembre, la Registraduría advirtió que no permitirá que el exalcalde se inscriba por firmas como candidato a la Presidencia luego de haber participado en la consulta interna del Pacto Histórico, realizada el pasado 26 de octubre, y de la que luego se bajó.

No obstante el exalcalde presentó cuatro argumentos para contradecir esta postura, sin embargo, la Registraduría Nacional rechazó la apelación presentada al recurso de reposición negado también, y reiteró que no es viable su inscripción por firmas.

Lea también: Contra las cuerdas la designación del rector de Uniatlántico

Agotado este recurso, Quintero se pronunció a través de sus redes sociales asegurando que interpondría una acción de tutela contra la entidad por “su reiterativa negativa a inscribirnos a la Presidencia por firmas”. Su interpretación fue que “saben que vamos a ganar y por eso nos quieren parar”.

Su tutela fue resuelta este 1 de diciembre por el Juzgado 18 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá que declaró improcedente cerrándole así la opción de inscripción del comité de recolección de firmas.

Confirman suspensión e inhabilidad contra Daniel Quintero

La Procuraduría General de la Nación confirmó este viernes 21 de noviembre la suspensión e inhabilidad contra el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero.

Lea también: Operativo en cinco ciudades contra la extorsión deja 154 capturados: en Barranquilla hubo detenidos

La suspensión se ratificó en segunda instancia. Tiene que ver con su participación en política por el polémico video publicado en redes sociales titulado “el cambio en primera”, que hacía referencia a las elecciones presidenciales de 2022.

En la decisión en segunda instancia se lee: “CONFIRMAR la decisión de 27 de junio de 2024, proferida por la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular, mediante la cual se declaró responsable disciplinariamente a Daniel Quintero Calle, identificado con la cédula de ciudadanía... elegido alcalde del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, por la comisión de una falta grave imputada a título de dolo, en la que se le impuso sanción de suspensión durante seis (6) meses e inhabilidad especial por el mismo término, de conformidad con la parte motiva de este pronunciamiento”.

La PGN recordó que contra esta decisión procede el recurso extraordinario de revisión ante la Sala Especial de Decisión del Consejo de Estado (reparto).

Lea también: Gobernador Verano solicita nulidad de designación de Leyton Barrios como rector de Uniatlántico

Hay que recordar que en primera instancia la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores de Elección Popular del ente de control había determinado que Quintero participó en política por el “uso de expresiones veladas a favor del Pacto Histórico, con la finalidad de obtener apoyo a la aspiración de llegar a la Presidencia en la primera vuelta electoral”.