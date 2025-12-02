Ante el Tribunal Administrativo del Atlántico, la Gobernación presentó una demanda de control electoral en contra del acuerdo superior expedido para designar a Leyton Barrios Torres como rector de la Universidad del Atlántico para el periodo 2025-2029.

A través de esta acción judicial se solicita la nulidad de dicho acuerdo, teniendo en cuenta las presuntas irregularidades que se han dado a conocer en los últimos días en la hoja de vida de Barrios Torres.

Le puede interesar: “Hay una persecución contra Leyton Barios; tal vez por presión del Gobierno, pero no prosperará ninguna revocatoria”: abogado Iván Cancino

“Como consecuencia de la declaración anterior, se ordene la cancelación de cualquier registro de dicha designación y se ordene un nuevo proceso de elección y designación conforme a las normas legales y estatutarias que regulan la materia”, se lee en el documento conocido por EL HERALDO.

En el mismo documento también se expone que el mencionado acto administrativo es nulo debido a que se incurre en la causal de falsa motivación, teniendo en cuenta que el Consejo Superior de la Universidad del Atlántico tomó la decisión de designar a Leyton Barrios Torres basándose en “la evaluación de un conjunto de información documental revisado por el Comité de Evaluaciones de la Universidad del Atlántico que incluía una certificación de experiencia aportada por la Corporación Universitaria Empresarial Salamanca”.

En la misma línea, expuso que “aunque dicho ente académico certificó que jamás ha tenido un vínculo laboral o contractual con Leyton Barrios Torres no existe soporte alguno que lo acredita; el Consejo Superior sí valoró dicho certificado como verdadero dentro del proceso de designación”.

Además: “Estamos en una etapa de revisión jurídica que definirá los pasos a seguir en la Universidad del Atlántico”: gobernador Eduardo Verano

Asimismo, el gobernador Verano solicitó una medida cautelar de urgencia, consistente en la suspensión provisional del acuerdo superior expedido el 27 de octubre de 2025.