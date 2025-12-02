Este martes, el abogado Iván Cancino salió a la defensa del actual rector de la Universidad del Atlántico, Leyton Barrios, ante los recientes cuestionamientos del gobernador Eduardo Verano sobre una posible falsificación en los documentos que sustentaron la candidatura de Barrios.

De acuerdo con el litigante, todas las certificaciones del actual rector reúnen todos los requisitos normativos.

“Vemos con preocupación lo que dijo el gobernador Verano. Él presenció de manera directa e indirecta un proceso de elección de Leyton Barrios que reúne todos los requisitos, y que cumplió con todos los elementos normativos y democráticos. Todas las certificaciones son acordes a lo que el profesor ha manifestado. Tenemos los elementos para probarlo y no prosperará ninguna revocatoria”, comentó.

A su vez, criticó la postura del mandatario del departamento. “Nos parece una falta de carácter, y de compromiso con el departamento y con la universidad. Habrá que preguntarle al gobernador a qué se debe este cambio de actitud, a nosotros nos parece que todo se está volviendo una persecución; tal vez por una presión del gobierno”.

De igual manera, el representante legal de Barrios manifestó que: “las autoridades del departamento deberían preocuparse por cerrar el año respetando la elección”.

Cancino cerró con un mensaje contundente “es muy triste que la política se lleve a las universidades, se debe esperar un resultado de las autoridades, que seguramente respaldan todo lo que el rector electo Leyton Barrios ha presentado”.