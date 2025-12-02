El gobernador Eduardo Verano y presidente del Consejo Superior, luego de anunciar la noche del lunes que la situación de Leyton Barrios frente a la rectoría de la Universidad del Atlántico era insostenible, dijo que en este momento considera que ha entrado en una etapa de revisión y análisis para determinar con exactitud cuál es la situación jurídica y tomar decisiones.

“Estamos evaluando en qué momento sería necesario convocar un nuevo Consejo Superior de la Universidad, instancia ante la cual presentaremos toda la información disponible”, indicó.

Añadió que si convoca al Consejo Superior ahora, debe llevar una situación profundamente analizada. “Hoy no tenemos aún la claridad necesaria. Por ello, nos reuniremos con nuestro equipo y con el de la universidad para determinar cuándo convocar al Consejo Superior y tomar una decisión frente al tema”, afirmó el mandatario departamental.

Recordó que la acción judicial interpuesta se basa en las dudas que han generado las certificaciones presentadas por el rector. “Por lo tanto, consideramos necesario poner en conocimiento de las autoridades competentes la veracidad de dicha documentación. No podemos tener en la rectoría, encargado de dirigir la universidad, a alguien cuyas certificaciones no estén plenamente claras. Lo que buscamos es generar tranquilidad para toda la comunidad universitaria”.

Verano fue enfático en afirmar que Leyton Barrios sigue siendo el rector de la Universidad del Atlántico por lo menos hasta que se resuelva su condición jurídica.