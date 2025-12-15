Una nueva sesión del Consejo Superior de la Universidad del Atlántico (CSU) ha sido citada para este lunes en la Gobernación, con miras a notificar a los integrantes del mismo la resolución del Ministerio de Educación Nacional (MEN) mediante la cual se removería de su cargo al rector Leyton Barrios, recientemente elegido para el periodo 2025-2029, cuya designación disparó una serie de controversias, entre esas el paro indefinido que ya ronda dos meses y que tiene en vilo a muchos estudiantes.

EL HERALDO consultó con fuentes del Ministerio de Educación Nacional sobre alguna de las dudas que persisten en este caso, pues muchos aseguran que la medida de retiro del rector estaría rayando en un atentado contra la autonomía universitaria.

Sin embargo, desde el MEN , reseñaron que “en este momento no se puede hablar en reemplazo de rector en razón a que no se ha realizado notificación del acto administrativo”.

Por tanto, lo que se procederá este lunes es dar a conocer el alcance del mismo y notificar a los consejeros, presididos por el gobernador Eduardo Verano.

Eso sí, señalaron que la medida del cambio de rector obedecería en el contexto del paro indefinido que atraviesa la universidad, “es garantizar la continuidad del servicio público educativo en términos de calidad”.

Recalcaron además que esta es una acción por la vía administrativa y que “las decisiones judiciales son diferentes a las administrativas”, por lo cual existe tranquilidad en cuanto a una posible acción judicial por parte Leyton Barrios.

Finalmente, quedó la duda de qué sucederá con la inspectora in situ nombrada para la vigilancia y control del centro de estudios superiores, María José Benjumea Buelvas.

Señalaron que ambas medidas pueden coexistir: “Las medidas de inspección y vigilancia no son excluyentes entre sí, pueden funcionar simultáneamente”.

Este medio de comunicación también consultó sobre qué posturas tomarán los consejeros, pero desde la Gobernación señalaron que esperarán tener la información completa para tomar determinaciones.

Eso sí, las esperanzas están afincadas en que se pueda superar el paro indefinido y que los estudiantes retomen las clases para finalizar el semestre.