Por medio de sus redes sociales, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, informó en la noche de este 2 de diciembre que fueron detenidas 154 personas involucradas en extorsión, secuestro y otros delitos, en todo el país.

Sánchez anunció que las detenciones se lograron gracias a un operativo simultáneo en cinco ciudades durante cinco días. La operación se llevó a cabo en Bogotá, Cali, Barranquilla, Santa Marta y 13 departamentos, de acuerdo a la publicación del jefe de cartera.

En el informe se detalló que entre los capturados hay 20 del Clan del Golfo, 23 de las disidencias de las Farc, 9 de las autodenominadas Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, 28 integrantes de grupos criminales y 74 de grupos delincuenciales.

Además, en los operativos se incautaron 20 armas de fuego, 468 municiones, 1 granada, 13 proveedores, 5 motocicletas, 212 dispositivos electrónicos y estupefacientes.

En el video compartido por el ministro se nota también que la Policía logra el rescate de varias personas que habían sido secuestradas. No se especifica en qué ciudad o departamento se logró el rescate. También hay especificaciones sobre la cantidad de detenidos en cada ciudad.

“Mi gratitud a nuestros policías por su disciplina y entrega, y a la ciudadanía que confía y denuncia. La seguridad se construye entre todos”, se lee en el mensaje de Sánchez en su cuanta de X.