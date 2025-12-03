La Policía Nacional ha detenido en Madrid al fugitivo colombiano conocido como 'Mono Gerly’, integrante del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y que estaba siendo buscado por blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

El detenido formaba parte del grupo armado organizado Frente de Guerra Oriental, que opera en los departamentos de Arauca, Casanare y Boyacá, según ha informado este miércoles la Policía Nacional en una nota de prensa.

La investigación se inició cuando se tuvo conocimiento de que ‘Mono Gerly’ era integrante, desde 2004, del Frente de Guerra Oriental.

Dentro de la organización se le sitúa como el tercer cabecilla del Comando Central, cuya función era la realización de actividades ilícitas de blanqueo de capitales, financiación al terrorismo, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir agravados, a través de empresas fantasma, corresponsales bancarios, y casas de cambio de moneda nacional y extranjera.

Gracias a este ‘modus operandi’ la organización conseguía un sistema aparentemente legal para blanquear activos procedentes de actividades del narcotráfico y la extorsión, además de otros delitos conexos.

El fugitivo se consolidó como el encargado dentro de la organización para desplegar el personal integrante de las redes de apoyo al terrorismo del Ejército de Liberación Nacional, según la Policía.

En concreto, manejaba los laboratorios para el procesamiento de narcóticos, y se encargaba de la entrega de dinero en efectivo y dólares que provenían de actividades ilícitas, para legalizarlo a través de la compra de terrenos, fincas, vehículos, inmuebles y divisas en casas de cambio.

Tras la realización de las primeras comprobaciones policiales se pudo conocer que el fugitivo se habría afincado en la localidad de Madrid desde el pasado mes de octubre, junto a su pareja, si bien no tenía una residencia fija ya que cambiaba constantemente de ubicación.

Después de conocerse que el detenido podría haber abierto un comercio en el centro de la capital se estableció un dispositivo de vigilancia en los alrededores del mismo, dando como resultado la localización del individuo cuando este y su pareja se disponían a entrar en el local.