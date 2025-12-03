El expresidente del Gobierno español (2004-2011) José Luis Rodríguez Zapatero reivindicó este martes en Bogotá a Colombia como un “referente de la defensa” del pueblo gazatí y destacó el “coraje” del Gobierno de Gustavo Petro en su denuncia de “la barbarie” sucedida en la Franja de Gaza.

“Me siento muy reconfortado de ver cómo Colombia, su presidente, han sido un referente de la defensa de lo que estaba pasando en Gaza, de la barbarie que vivíamos en Gaza”, dijo Zapatero al intervenir en el encuentro nacional de fuerzas progresistas de Colombia, al que acudió como invitado especial.

El exjefe del Gobierno español recalcó la necesidad de “dar valor a las cosas que tienen valor”, e insistió en que “tienen valor esa defensa y ese coraje” de Colombia ante lo ocurrido en Gaza.

El presidente Petro hizo un llamado a finales de septiembre ante la Asamblea General de las Naciones Unidas a “unir ejércitos y armas” para “liberar a Palestina”, conformando un “ejército de la salvación del mundo”.

A comienzos de octubre, tras conocer la detención por parte de Israel de los activistas que integraban la Flotilla Global Sumud, que se dirigía con alimentos y medicinas a la Franja de Gaza, Petro ordenó la salida de toda la delegación diplomática del Estado israelí en Colombia y denunció el Tratado de Libre Comercio (TLC), es decir, declaró su voluntad de querer salir del acuerdo para dejarlo sin efecto.

El presidente Petro, un acérrimo defensor de la causa palestina, ya había roto las relaciones con Israel el 1 de mayo de 2024 ante la ofensiva de ese país en Gaza y tras los ataques de Hamás el 7 de octubre de 2023.

Petro también prohibió el año pasado la venta de carbón a Israel, alegando que era usado para asesinar a niños en Gaza.