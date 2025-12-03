La fiscal Lucy Laborde solicitó este martes al Juez 14 Penal Municipal de Control de Garantías de Barranquilla, Jorge Alberto Ortiz Ángel, imponer medida de aseguramiento contra Nicolás Petro Burgos en un centro carcelacio de la capital del Atlántico.

La delegada del ente acusador pidió enviar a la cárcel al hijo mayor del presidente Gustavo Petro por presuntos actos de corrupción en contratos y apropiación de dinero cuando ocupaba un escaño como diputado del departamento del Atlántico.

“Esta delegada solicita a su señoría se imponga medida de aseguramiento privativa de la libertad al señor Nicolás Fernando Petro Burgos”, dijo la fiscal Lucy Laborde en la audiencia.

Además, expuso que la reclusión en Barranquilla le permitiría a Nicolás Petro asistir a las audiencias del otro proceso penal que se adelanta en su contra por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, relacionados con ingresos presuntamente recibidos para la campaña presidencial de 2022.

“Le permitiría acudir al proceso penal que por lavado de activos y enriquecimiento ilícito se le sigue ante el señor juez Segundo Penal Especializado de la ciudad de Barranquilla, toda vez que por este (Nicolás Petro) encontrarse registrado en esa lista OFAC no puede viajar, entonces para acudir a las audiencias a las cuales está obligado a hacerlo”, sostuvo la fiscal.

Los delitos por los que la Fiscalía pidió cárcel este martes para Nicolás Petro están relacionados con un presunto direccionamiento de contratos y la apropiación de 111 millones de pesos mientras era diputado de la Asamblea del Atlántico, entre 2020 y 2023.

Según la fiscal Laborde, Petro Burgos conocía lo que estaba haciendo y “tenía la capacidad de comprender su ilicitud. También conoció y comprendió que estaba mostrando su interés en esos contratos” que se realizaron a través de una ONG.

La funcionaria recalcó que el hijo de Petro influyó “activamente” para obtener, conocer y dirigir contratos en los cuales tuvo interés.

El juez debe decidir si accede o no a la petición de la Fiscalía. Por este mismo caso, Petro Burgos enfrenta un juicio por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público, tráfico de influencias y peculado por apropiación.