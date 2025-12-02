En la mañana de este martes 2 de diciembre, la fiscal Lucy Laborde solicitó cárcel para Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro, por presuntamente haber cometidos hechos de corrupción relacionados con el direccionamiento de contratos y la apropiación de dineros cuando era diputado del Atlántico.

Los delitos tendrían que ver con presuntas irregularidades en la gestión y direccionamiento de contratos firmados con una fundación vinculada a la Gobernación del Atlántico, proceso que la Fiscalía denominó como ‘Caso Fucoso’.

En medio de su intervención ante el juez, la fiscal Laborde aseveró que la solicitud de medida de aseguramiento preventiva en establecimiento carcelario obedece a la gravedad de los hechos, argumentando que el exdiputado del Atlántico “tenía pleno conocimiento de la ilicitud de sus acciones” y actuó para influir en los mencionados contratos.

“Esta delegada solicita a su señoría se imponga medida de aseguramiento privativa de la libertad al señor Nicolás Fernando Petro Burgos. Mi primera solicitud tiene que ver con la urgencia y la necesidad de la imposición de esta medida. Ahora sí, su señoría, esta delegada solicita a usted imponer al señor Nicolás Fernando Petro Burgos medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento de reclusión intramural, conforme al artículo 307, literal A, del Código de Procedimiento Penal”, aseguró la fiscal Laborde.

Los delitos están relacionados con un presunto direccionamiento de contratos y apropiación de 111 millones de pesos mientras se desempeñaba como diputado de la Asamblea del Atlántico.

“Usted se interesó indebidamente en estos contratos en tanto que, por vía de contratación directa, determinó a la Fundación Conciencia Social como contratista con el propósito de solventar los intereses personales y económicos suyosy de su esposa Daysuris Vásquez Castro”, explicó en su momento la fiscal Lucy Laborde cuando realizó la imputación de cargos.

El rol de Day Vásquez

Así mismo, en la audiencia insistió en que Petro Burgos habría instrumentalizado a su entonces esposa Daysuris Vásquez para que fuera el enlace entre el representante de la fundación y la Secretaría General de la Gobernación del Atlántico.

Al respecto, la fiscal mencionó que “si bien Daysuris es quien efectúa el contacto material, lo hace por instrucciones de Nicolás Petro. Y lo hace por su influencia social y política, por tener relevancia en el contexto Caribe y nacional”.

Hace algunas semanas, en otra diligencia, Laborde aseguró que “el secretario departamental determinaba la elección de ‘Fucoso’ por solicitud expresa que se realizaba por usted, señor Nicolás Petro, para lo cual dentro del marco de división de funciones, usted encargó a su esposa Day Vásquez para que estableciera los contactos y las adecuaciones contractuales entre la entidad pública y los directivos de ‘Fucoso’. Todo bajo su orden, conocimiento, instrucciones previas y provecho económico”.