La reciente sanción del Consejo Nacional Electoral (CNE) a la campaña de Petro Presidente estaría tambaleando, según el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien asegura que por vicios de trámite la decisión se caería.

Para Benedetti, la supuesta ausencia del magistrado Álvaro Hernán Prada de la Sala Plena que sancionó a la campaña y su votación virtual pondrían en entredicho la decisión final de organismo electoral.

“El 26 de noviembre se votó la sanción al Pacto Histórico y el magistrado Álvaro Hernán Prada no estaba en el país y hasta ahora no ha regresado. Él salió un día antes fuera de Bogotá y votó de forma virtual, pero en el reglamento del Consejo Nacional Electoral dice que para votar virtual debe haber una motivación, y esta no está por ningún lado”, explicó.

El ministro del Interior dijo, además, que ha conocido de primera mano de las ausencias reiterada del magistrado Prada varias veces lo que significaría, a su juicio, como un abandono al cargo.

“Cuando alguien pasa tres días sin estar ejerciendo el cargo, eso se llama abandono del cargo y debe ser retirado del mismo”, indicó el ministro que criticó la decisión de la Sala Plena que aunque no lo involucró directamente a él, sí a la campaña de la que hizo parte.

Tras la decisión del órgano electoral, Benedetti se pronunció en su momento asegurando que “el CNE siempre ha mostrado una animadversión a todo lo que tenga que ver con el Pacto Histórico o el mismo presidente Petro”.

Asimismo, el jefe de la cartera manifestó que, “no estoy de acuerdo con esa decisión. Se respetará, se investigará en la Fiscalía y en la Comisión de Acusaciones”, dijo, y señaló que todas las decisiones del CNE “siempre han sido así o, a veces, ni siquiera revisan las decisiones reales”.

Benedetti indicó además que los retrasos del organismo electoral en decisiones claves relacionadas con el Pacto Histórico demuestran una actuación en contra del proyecto político del Gobierno.

“Le puedo decir que es aburrido y ‘jarto’ ver que esto se hace en plena época electoral, después de tres años y pico de haberlo hecho, de no tomar una decisión sobre si se conformaba o no se conformaba el Pacto Histórico como partido. Llevan tres años en eso; no han querido nunca dejar que se materialicen los partidos del Pacto Histórico”, añadió a los medios la semana pasada.